Torcidas entraram em conflito na Rua São Francisco XavierReprodução

Publicado 27/11/2024 21:19

confusão de torcedores nos arredores do Maracanã no clássico com o Fluminense, no dia 17 de outubro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A quinta comissão disciplinar multou o Rubro-Negro em R$ 40 mil e absolveu o Tricolor. Rio - O Flamengo foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da, no dia 17 de outubro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A quinta comissão disciplinar

Flamengo e Fluminense no foram enquadrados no artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens na praça de desporto". Como o time da Gávea era o mandante e, consequentemente, responsável pela segurança, o tribunal entendeu que o Tricolor não teve responsabilidade pelo ocorrido.

Em sua defesa, o Flamengo alegou que a briga aconteceu na Rua São Francisco Xavier, a cerca de 400m do Maracanã, o que não se enquadraria em praça de desposto. Porém, os auditores se basearam na Lei Geral do Esporte, que considera que o mandante tem responsabilidade no entorno num raio de 5km.



"Vamos recorrer. Respeito a posição da comissão, mas entendo ser bastante equivocado o entendimento fixado pela maioria dos auditores. Obviamente que todos nós lamentamos e reprovamos o ocorrido naquele episódio envolvendo pessoas que se dizem torcedores, mas punir clubes por fatos ocorridos nas ruas da cidade, que jamais poderiam ser compreendidas como praça de desporto e que está absolutamente fora da possibilidade das entidades desportivas prevenirem ou reprimirem a situação, já que é de exclusiva responsabilidade da segurança pública, é inaceitável", disse Michel Assef Filho, advogado do Flamengo, ao "ge".

Spindel também é julgado

Quem também foi a julgamento foi o diretor executivo Bruno Spindel. Ele respondia no artigo 243-F, que fala em "ofender alguém em sua honra", por fazer gesto de "roubo" para o arbitrou Raphael Claus durante o Fla-Flu de um dos camarotes do Maracanã.

O tribunal chegou a decidir por unanimidade que o dirigente seria suspenso por 15 dias. Porém, reconsiderou a decisão após um pedido de revisão da defesa do Flamengo e a pena foi convertida em advertência.