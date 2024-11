Cartaz do jogo de despedida de Adriano Imperador - Divulgação

Rio - Ídolo do Flamengo , Adriano terá um jogo oficial de despedida no dia 15 de dezembro, no Maracanã. Os ingressos para a partida entre estrelas do Rubro-Negro e da Inter de Milão, da Itália, já estão sendo comercializados. O evento, batizado de "A Última Batalha do Imperador", será às 17h (de Brasília).

As entradas podem ser adquiridas vendidas pelo site oficial do confronto, mas o primeiro lote é destinado apenas para sócios-torcedores do clube carioca. Os preços das inteiras variam entre R$ 75 e R$ 500.

Os sócios do Flamengo tem direito a 15% de desconto em cima desses valores até a venda ser aberta para o público geral, no dia 3 de dezembro. Além disso, conseguem comprar para mais três pessoas (exceto no setor Maracanã+).

Do lado rubro-negro, estão confirmados: Aloísio Chulapa, Athirson, Beto, Denílson, Edilson, Emerson Sheik, Júlio César, Léo Moura, Petkovic, Reinaldo, Ronaldo Angelim, Toró, Vagner Love, Zé Roberto e Zico.

Enquanto isso, para representar os italianos, Burdisso, Córdoba, ⁠Gamarra, Karagounis, Materazzi, Pizarro e Karagounis estarão no Maraca. Adriano jogará um tempo por cada time.

O ex-atacante não atua profissionalmente desde 2016, quando vestiu a camisa do Miami United por duas vezes na Quarta Divisão dos Estados Unidos. Naquela época, estava com 33 anos e voltava a jogar depois de dois anos sem clube após deixar o Athletico-PR.



Pelo Flamengo, ao todo, o Imperador disputou 94 partidas e fez 46 gols. Já pela Inter de Milão foram 177 jogos, com 74 gols marcados.