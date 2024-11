Flamengo empatou sem gols com o Fortaleza no Castelão - Flamengo/Divulgação

Publicado 26/11/2024 22:26

Rio - O Flamengo teve boas chances, mas não conseguiu furar o bloqueio do Fortaleza e ficou no. Com o resultado, o time de Filipe Luís ficou na quinta colocação, com 63 pontos, e praticamente deu adeus à disputa pela título.