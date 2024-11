Hugo Souza está emprestado ao Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 26/11/2024 18:06

confirmada pelo Jornal O Dia. Rio - Demorou, mas a novela Hugo Souza finalmente teve fim. O Corinthians efetuou o pagamento de 800 mil euros (R$ 4,8 milhões, na cotação atual) e acertou a contratação do goleiro em definitivo junto ao Flamengo , que irá ficar com 40% dos direitos. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Mauro Cezar Pereira e

A negociação entre os dois clubes vinha se arrastando desde outubro. Inicialmente, o Rubro-Negro recusou duas garantias propostas pelos paulistas. O presidente do Timão, Augusto Melo, chegou a acusar de "jogo sujo" os cariocas pela postura nas conversas

Agora, Hugo Souza deixará o Flamengo de forma definitiva após viver altos e baixos no time profissional. Ele teve um bom começo, foi campeão brasileiro como titular pelo clube em 2020, porém, começou a oscilar.

Emprestado ao Chaves, de Portugal, ele retornou ao futebol brasileiro no meio da atual temporada para ser destaque e fundamental para o Corinthians reagir no Brasileirão e chegar à semifinal da Copa do Brasil e Sul-Americana.