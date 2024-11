Erick Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/11/2024 10:30 | Atualizado 26/11/2024 10:38

Rio - O Flamengo segue com dificuldade para entrar em acordo com Erick Pulgar pela renovação contratual. O jogador, de 30 anos, deseja uma valorização para renovar o vínculo, válido até dezembro de 2025. De acordo com o portal "UOL", ele recusou duas ofertas e as conversas continuam.

Erick Pulgar faz parte dos planos do técnico Filipe Luís e é visto como fundamental dentro do esquema. Com contrato até dezembro do ano que vem, o chileno poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube a partir do meio do ano, em junho.

Recentemente, Pulgar mudou de empresário. O jogador chileno deseja uma valorização e não viu isso nas duas ofertas apresentadas pelo Flamengo. Atualmente, ele possui um dos menores vencimentos do meio-campo, o que não condiz com a sua importância dentro de campo.

Com o fim do Brasileirão e a eleição presidencial se aproximando, o Flamengo só deve tratar o caso após este período. Ou seja, ficará nas mãos da próxima diretoria. Além de Pulgar, nomes como Varela, Gerson, Evertton Araújo e David Luiz aguardam a definição sobre o futuro.