David Luiz em treinoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 25/11/2024 19:20

Rio - Com os tropeços do Botafogo nas últimas rodadas, os torcedores do Flamengo ficaram com a sensação de que a equipe rubro-negra por mais que ainda tenha chances matemáticas poderia estar mais viva na luta pelo título do Brasileiro. Foi aí que então nas redes sociais, os flamenguistas divergiram sobre o pênalti perdido por David Luiz no empate contra o Atlético-MG. Alguns culpam o zagueiro pela possível "perda do título" do Brasileiro. Outros apontam fatores diferentes.

O argumento dos que consideram David Luiz culpado consiste no entendimento que o Flamengo poderia ter 64 pontos, com a vitória sobre o Flamengo, e caso derrotasse o Fortaleza, no Castelão, poderia ficar a apenas três pontos de Palmeiras e Botafogo, faltando três rodadas.

No entanto, outros torcedores enxergam outros motivos para a luta pelo título do Brasileiro ter ficado mais complicada para o Flamengo. Primeiro, alguns dizem que o clube jamais priorizou o título da competição, tendo poupado jogadores em várias partidas. Outros atribuem a situação ao trabalho de Tite, considerado ruim por esses rubro-negros.

Atualmente, o Flamengo está na quinta colocação do Brasileiro, mas tem um jogo a menos que o Internacional, que assumiu o terceiro lugar. Nesta terça-feira, no Castelão, o Rubro-Negro irá encarar o Fortaleza, em jogo considerado importante porque o Lion também está entre os primeiros colocados da competição.