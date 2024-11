Gabigol em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 24/11/2024 22:50

Rio - Sem atuar desde o título da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no último dia 10, Gabigol, de 28 anos, participou sem problemas dos treinos deste fim de semana, ao lado dos seus companheiros no Ninho do Urubu. O camisa 99 deve ser escalado contra o Fortaleza, nesta terça-feira.

Gabigol havia sido afastado das partidas contra o Atlético-MG, no Maracanã, e contra o Cuiabá, fora de casa, ambos os jogos do Brasileiro, após desabafar e oficializar sua saída do clube carioca. No entanto, o atacante está reintegrado ao elenco e irá disputar os últimos jogos na Série A.

Com contrato até o fim de 2024, Gabigol vive seus últimos momentos pelo Flamengo. A despedida do atacante será contra o Internacional ou contra o Vitória, as duas partidas vão acontecer no Maracanã, em dezembro.

O atacante chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou ídolo do clube carioca. Gabigol se tornou supercampeão no Rubro-Negro conquistando dentre outros títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros e duas Copas do Brasil.