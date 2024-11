Léo Ortiz em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 23/11/2024 19:48

Rio - O interesse da Juventus pela contratação do zagueiro Léo Ortiz, de 28 anos, esfriou. De acordo com informações do jornalista italiano Mirko Di Natale, a pedida do Flamengo para negociar o defensor assustou os italianos. Com isso, a negociação não deverá acontecer neste momento.

O Flamengo teria pedido 15 milhões de euros (cerca de R$ 90,8 milhões) para iniciar uma conversa. O nome de Ortiz passou a ser avaliado pela Juventus após a grave lesão sofrida por Bremer, zagueiro brasileiro da Velha Senhora, que operou o joelho esquerdo e só deverá voltar ao clube italiano a partir de abril do ano que vem.

Léo Ortiz chegou ao Flamengo no meio da temporada, após uma longa negociação com o Bragantino. O Rubro-Negro desembolsou algo em torno de 7 milhões de euros (equivalente a R$ 37,6 milhões), e o valor pode chegar a 8 milhões de euros (R$ 43 milhões) se meta for atingida.

O zagueiro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028 e já tinha sido convocado para a seleção brasileira, nos tempos de Bragantino. Léo Ortiz foi chamado para substituir Éder Militão, que também sofreu uma grave lesão, porém, no joelho direito, nos últimos dois jogos da Seleção nas Eliminatórias.