De La Cruz - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 22/11/2024 18:21

Flamengo nesta sexta-feira (22), no Ninho do Urubu. Recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, De La Cruz voltou a trabalhar com o grupo e deve ser relacionado para enfrentar o Fortaleza, na próxima terça-feira (26), pelo Brasileirão. Rio - Filipe Luís teve uma boa notícia no treino donesta sexta-feira (22), no Ninho do Urubu. Recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa direita,, na próxima terça-feira (26), pelo Brasileirão.

O uruguaio está fora de combate há mais de um mês. Ele sentiu dores na posterior da coxa direita na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no dia 20 de outubro, e não conseguiu mais jogar desde então.

Quem também pode voltar a aparecer na lista de relacionados de Filipe Luís é o atacante Carlinhos. O jogador está recuperado da lesão na coxa direita e também participou da atividade desta sexta.



O Flamengo enfrenta o Fortaleza na próxima terça-feira (26), às 20h (de Brasília), no Castelão. O Rubro-Negro ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, com 62 pontos.