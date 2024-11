Guilherme, de 18 anos, estreou pelos profissionais do Flamengo e fez gol - DIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Guilherme, de 18 anos, estreou pelos profissionais do Flamengo e fez golDIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Publicado 22/11/2024 15:27

Rio - Autor do gol da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Cuiabá, na noite da última quarta-feira (20), Guilherme não escondeu sua emoção ao marcar pela primeira vez entre os profissionais. Em entrevista à FlaTV, o jovem de 18 anos falou sobre a sensação de ter balançado as redes minutos após entrar em campo e fazer sua estreia no time principal.

"Na hora do gol a vista escureceu (risos). Uma sensação estranha, diferente. Conversei com os meus pais quando cheguei em casa, eu não conseguia explicar para eles como estava me sentindo (na hora do gol). Parece que minha vista escureceu na hora. Eles (jogadores) comemorando comigo, mas a ficha só caiu depois que o gol foi meu. Mas, é muito bom. Uma sensação incrível. Espero sentir isso muito mais vezes na minha carreira", afirmou o garoto.

Guilherme também detalhou como tem sido sua adaptação ao profissional. Segundo o atacante, os conselhos dos mais experientes, como David Luiz, têm sido importantes.

"O David conversou bastante comigo. A gente conseguiu trocar uma resenha boa. Ele me deu uns toques nos treinos. Foi com ele que eu tive mais contato", contou.

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão. O Rubro-Negro ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, com 62 pontos.