Gabigol afirmou que deixará o Flamengo ao fim da temporada - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 21/11/2024 13:03

“Achei que ficou inviável a proposta. A sensação que eu tinha é que o atleta não queria ir pro Palmeiras. Para negociar, o atleta tem que querer vir, tá? Não vai usar o Palmeiras de trampolim para conseguir negociações melhores”, disse a dirigente.De acordo com Leila, anão mudou em nada a posição do Palmeiras. A postura de Gabigol na negociação incomodou a diretoria alviverde.“Não fomos atrás dele novamente. Nosso diretor de futebol conversou bastante com o empresário, fizemos propostas e a coisa não andou bem. Eram valores muito fora da realidade do Palmeiras. Nós seguimos sempre uma linha, temos atletas fantásticos lutando conosco há tanto tempo, costumo dizer que a grande estrela do Palmeiras é o elenco, e achei que ficou inviável a proposta do atleta. Não caberia pro Palmeiras”, afirmou.“Eu tive a impressão que poderia ser, que já aconteceu outras vezes aqui, que essa negociação com o Palmeiras servisse de leilão para outros clubes e o Palmeiras não se presta a isso. Se o atleta quer vir, a gente senta e resolve com rapidez. Eu não gosto de novela para contratar, então eu terminei o capítulo dessas novelas. Nós gostaríamos sim de ter tido a oportunidade de trabalhar com esse jogador, que é um grande jogador. Mas as condições financeiras, a forma que foi se encaminhando a negociação, eu não gostei e pedi pra encerrar”, finalizou.Gabigol, mas