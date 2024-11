Filipe Luís, técnico do Flamengo, em entrevista coletiva - Reprodução / FlaTV

O Flamengo levou um susto, mas conseguiu virar para cima do Cuiabá nesta quarta-feira (20) com gols marcados por Guilherme e Matheus Gonçalves , jovens da base. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís elogiou as atuações das revelações, mas destacou o cuidado no processo de formação.

"A vantagem que eu tenho de ter trabalhado no sub-17 e no sub-20 é que eu conheço todos os meninos que estão no clube. Sei o que eles podem render, e eu sou um treinador que me guio muito pelos treinos. Vejo os detalhes e depois revejo o treino, que é gravado, para entender como foram esses comportamentos", disse Filipe.

A entrada de Matheus Gonçalves deu ao Flamengo profundidade e velocidade na reta final, após anulação do gol que seria o segundo do Cuiabá. Ainda assim, Filipe Luís entende não foi das melhores aparições do camisa 20 da Gávea.

"Guilherme e Matheus treinaram juntos durante a semana, e uma das minhas questões foi deixar o Matheus fora pensando no segundo tempo. Para ter uma troca imponente no campo, sei que ele não entrou da melhor forma, não foi a melhor versão do Matheus, mas esse foi o meu pensamento. Guilherme e Matheus se deram bem juntos", destacou.

Com o resultado, o Rubro-Negro se mantém em quarto lugar, agora com 62 pontos, e não pode ser ultrapassado pelo Internacional (59) devido aos critérios de desempate. O próximo compromisso será no dia 26, contra o Fortaleza, fora de casa.

Confira outras respostas de Filipe Luís:

Chegadas no ataque

Em todas as coletivas a gente bate nesse assunto do gol, é um assunto delicado porque, da parte que me compete é bom para mim porque o time está criando. Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. Realmente a gente está pecando em fazer gols. Da minha parte, o que posso fazer é dar treinamentos, comportamentos e conceitos. E essa vivência perto do gol com os goleiros para eles se sentirem mais frios. A melhor forma de esquecer desse assunto é não falar dele, é só treinar. Não falar que a gente tem uma falta de gols."

Postura em campo

Jogadores convocados

"O planejamento dessa semana foi em função dos atletas que treinaram. O Gerson seria titular no Brasil, ou seja: um descarte. Se jogou 90 minutos ontem, não pode jogar hoje. O Varela a princípio seria relacionado, ele me falou que seria titular, então preferi não trazer. O Plata já sabemos que jogou 60 minutos em Barranquilla e não seria possível. O último caso seria o Léo Ortiz. Aí iam jogar Fabrício e Léo (Pereira), que treinaram a semana inteira e viram todos os comportamentos e o nosso plano de jogo. O Cleiton também e o David também."