Gol pela Seleção coroou a grande temporada que Gerson vive em 2024Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/11/2024 10:00

Após sair atrás do placar no início da segunda etapa, o Brasil foi em busca do empate poucos minutos depois. Aos 16 minutos, Raphinha cruzou para disputa na área e a defesa do Uruguai cortou para frente. Gerson ficou com a sobra e acertou um lindo chute, de primeira, no canto esquerdo de Rochet para deixar tudo igual na Fonte Nova.

Gerson vem ganhando espaço no time titular da Seleção nas últimas convocações de Dorival Júnior. O 'Coringa' foi titular nos últimos três jogos da equipe, contra Chile, Venezuela e Uruguai, barrando Lucas Paquetá, ficando em campo por 90 minutos contra os dois primeiros e 86 frente a Celeste.

O meia, que iniciou a temporada precisando fazer uma cirurgia para resolver um problema renal, deu a volta por cima, virou líder e referência no elenco do Flamengo e vive, atualmente, uma grande fase, sendo um dos principais jogadores do futebol brasileiro.