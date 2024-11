Gabigol confirmou que deixará o Flamengo ao fim da temporada de 2024 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/11/2024 21:13

A chegada do elenco do Flamengo a Cuiabá não foi como de costume. Sem festa ou recepção calorosa, os torcedores presentes não tiveram contato com jogadores e comissão técnica por questões de segurança. Quem falou com alguns fãs foi Marcos Braz, vice-presidente de futebol, que, novamente, foi questionado sobre o afastamento do atacante Gabigol. Desta vez, o dirigente foi mais direto.

Enquanto atendia alguns torcedores, Braz foi perguntado pela imprensa sobre a ausência do camisa 99 e não titubeou: "Porque tem mais 27 jogadores". As informações são do site "ge".

Após afastar Gabigol da partida com o Atlético-MG pelo Brasileirão devido aos acontecimentos na Arena MRV, onde a equipe conquistou o penta da Copa do Brasil contra a própria equipe mineira, a diretoria rubro-negra optou por manter a decisão para o jogo com o Cuiabá, nesta quarta-feira (20), na Arena Pantanal.

Marcos Braz e Gabigol tiveram uma reunião nos últimos dias, e o clima foi amenizado entre as partes. Com isso, há chance de o ídolo voltar a atuar na reta final do Brasileirão em sua despedida do clube.