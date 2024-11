Gabigol em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Gabigol em treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 19/11/2024 07:00 | Atualizado 19/11/2024 07:42

Rio - Um dos grandes ídolos da história do Flamengo, Gabigol, de 28 anos, deverá voltar a defender o clube carioca na terça-feira da próxima semana, no dia 26. De acordo com informações do portal "ESPN", o atacante deve ser liberado para ser relacionado por Filipe Luís para a partida contra o Fortaleza, no Castelão.

No último dia 12, a diretoria do Flamengo decidiu afastar Gabigol da partida contra o Atlético-MG. Em nota, o clube afirmou que o futuro do jogador será decidido pelo vice de futebol, Marcos Braz, em reunião com seus representantes, e que a decisão visa "manter a harmonia do elenco rubro-negro".

A escolha do Flamengo de afastar o atacante aconteceu dois dias após a conquista do título da Copa do Brasil. Ainda no gramado da Arena MRV, Gabigol confirmou que não ficará no clube em 2025 e fez duras críticas à diretoria e ao ex-técnico Tite.

O afastamento teria sido motivado também por Gabigol ter causado um "climão" no vestiário do clube no intervalo da final da Copa do Brasil, também contra o time mineiro, no último domingo (10), na Arena MRV. O atacante não gostou de saber que seria substituído por Bruno Henrique e não escondeu sua insatisfação com a decisão do técnico Filipe Luís. Porém, o treinador não teve nenhuma participação na punição a Gabriel.

Após o afastamento, Gabigol afirmou que a decisão do Flamengo foi unilateral e se colocou à disposição para jogar. Além disso, também postou uma foto abraçado ao técnico Filipe Luís e negou qualquer desentendimento.

Na última quarta-feira, Junior Pedroso, empresário de Gabigol, e Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, tiveram uma conversa e apararam as arestas. Havia a possibilidade do atacante voltar ao clube carioca, nesta quarta-feira, contra o Cuiabá, fora de casa, porém, o retorno acabou sendo adiado.

Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Gabigol chegou ao clube carioca em 2019 e acumulou vários títulos. O atacante não irá renovar o seu contrato que se encerra em dezembro e com isso vive suas últimas semanas no Rubro-Negro.