Após fratura na cartilagem do joelho direito, Luiz Araújo voltou a treinar com bola recentemente no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Após fratura na cartilagem do joelho direito, Luiz Araújo voltou a treinar com bola recentemente no FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/11/2024 14:34

Leia mais: Flamengo se reúne com staff e Evertton Araújo prioriza renovação contratual

Outro que não deve estar à disposição é De la Cruz. O uruguaio só será relacionado caso apareça totalmente recuperado no treino desta terça (19) e dê uma resposta positiva, segundo o site 'ge'. Ele sofreu lesão muscular na coxa direita há um mês, no confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Leia mais: Diretoria define data para início das obras do estádio do Flamengo

Flamengo e Cuiabá se enfrentam na quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Filipe Luís é o quarto colocado na tabela, com 59 pontos.