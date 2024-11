Evertton Araújo em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 18/11/2024 07:00 | Atualizado 18/11/2024 08:56

Rio - O Flamengo já se reuniu com os representantes do volante Evertton Araújo, de 21 anos, para tratar da renovação contratual do jovem. Ainda não houve o acerto entre as partes, mas o atleta já deixou claro o interesse de ampliar seu vínculo com o Rubro-Negro. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O entendimento é que Evertton Araújo merece uma valorização após se destacar na temporada. Ele ainda tem um salário considerado nos padrões de um "jogador sub-20", além de uma multa rescisória considerada baixa, alto em torno de R$ 40 milhões.

O vínculo do volante se encerra no fim de 2026, a ideia do Flamengo é uma ampliação até dezembro de 2028 ou até mesmo 2029. Além disso, a multa de Evertton Araújo será aumentada no seu novo contrato com o Flamengo.

Evertton Araújo chegou ao Flamengo em 2022 para defender a equipe sub-20, após passagem pelo Volta Redonda. Ele atuou nas bases de Cruzeiro e Botafogo. Em 2024, o volante se profissionalizou, entrando em campo em 21 jogos até o momento.