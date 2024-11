Arthur Cabral é o novo jogador do Benfica - Divulgação / Benfica

Publicado 16/11/2024 17:28

saída de Gabigol confirmada para o fim do ano, o Flamengo já começou a se movimentar em busca de um substituto para 2025. Segundo o site "Record", de Portugal, o Rubro-Negro demonstrou interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, do Benfica. Rio - Com a, ojá começou a se movimentar em busca de um substituto para 2025. Segundo o site "Record", de Portugal,, do Benfica.

Segundo o veículo, o time carioca já começou a se movimentar nos bastidores para fechar com Arthur, que está fora dos planos do Benfica. Desde a chegada do técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, o jogador perdeu espaço no time português e vem recebendo poucas oportunidades.

Arthur Cabral chegou ao Benfica em agosto de 2023, contratado junto à Fiorentina. O clube português pagou cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões) para ter o brasileiro.

Além desses dois times, Arthur Cabral ainda vestiu as camisas de Ceará, Palmeiras e Basel, da Suíça. Ao longo da carreira, foram 126 gols e 27 assistências em 305 partidas.