Pedro sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e ficou fora de combate na final da Copa do Brasil - Douglas Magno / AFP

Pedro sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e ficou fora de combate na final da Copa do BrasilDouglas Magno / AFP

Publicado 15/11/2024 19:17

Rio - Artilheiro do Flamengo neste ano, Pedro segue se recuperando para voltar ao time em 2025. Nesta semana, o camisa 9 deu mais um passo importante e voltou a realizar exercícios com carga na academia. Ao longo da semana, o atacante apareceu utilizando uma cadeira extensora em vídeo publicado nas redes sociais do vice de futebol Marcos Braz.

Pedro não entra em campo desde o início de setembro, quando sofreu uma lesão de ligamento cruzado do joelho esquerdo em um treino da seleção brasileira. O prazo de recuperação está estimado em seis a oito meses a partir da lesão.

De acordo com pessoas do Flamengo, a recuperação de Pedro está sendo extremamente positiva. Além do tratamento no Ninho do Urubu, o artilheiro vem fazendo exercícios em casa, com profissionais particulares, e os resultados têm sido satisfatórios.



No último domingo (10), Pedro viajou com elenco para acompanhar de perto a final da Copa do Brasil e comemorar o título. Apesar de ainda estar longe de um retorno, ele já consegue caminhar sem dificuldades.

Mesmo após tanto tempo afastado, Pedro ainda segue como maior artilheiro do futebol brasileiro em 2024. Até se lesionar, o atacante marcou 30 gols em 2024 com a camisa do Flamengo.