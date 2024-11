Afastado pela diretoria do Flamengo, Gabigol foi ao Maracanã acompanhar o jogo contra o Atlético-MG - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 14/11/2024 19:41

De acordo com o jornalista André Hernan, o ídolo do Flamengo despertou interesse de um clube do México e recebeu sondagens do futebol árabe.

Com contrato para cumprir com o Flamengo até 31 de dezembro, Gabigol não tem pressa para definir o futuro. Os representantes do jogador pretendem ouvir todas as propostas que surgirem, assim como fizeram com Cruzeiro e Santos.

No caso dos clubes estrangeiros, a questão financeira pode pesar. Além da Arábia, que já costuma investir forte no futebol, o México tem o dólar como moeda, o que pode tornar uma possível oferta bastante atrativa.