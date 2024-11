Gabigol vai atuar no Cruzeiro - AFP

Publicado 10/11/2024 18:20

"É muito emocionante (os gritos da torcida pedindo pela permanência). Todos sabem do meu carinho pelo Flamengo. Essas coisas acontecem no futebol. Foi minha última final, não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso e recíproco. Vamos aproveitar bastante esses jogos que faltam e me despedir da torcida e dos meus colegas", disse o camisa 99.

"Não fico no Flamengo. Houve negociações onde a diretoria apertou minha mão, do meu pai e da minha família, e depois não houve mais nada. Depois aconteceram coisas que não gostei. Sempre soube por podcast, nunca pessoalmente. Durante esses anos, conversei muito com Marcos Braz sobre renovar por dois ou três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo", completou.

Problemas com Tite

A história de Gabigol no Flamengo termina com gols e títulos, mas os últimos meses foram conturbados. O camisa 99 chegou a ficar suspenso por doping, sofreu com lesões e perdeu espaço com Tite. O atacante recuperou o espaço e prestígio somente após a chegada de Filipe Luís. O jogador lamentou os problemas com o ex-treinador e a falta de oportunidades.

"Foi um ano conturbado. Houve a questão do doping e depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei e sempre busquei melhorar. Sempre tentei mostrar para ele (Tite) que eu poderia ajudar de alguma forma", lamentou.

Acerto com o Cruzeiro

Sem acerto pela renovação, Gabigol deixará o Flamengo em 2025. O atacante 99, inclusive, já definiu o destino a partir da próxima temporada e tem acordo para defender o Cruzeiro . Será o terceiro time brasileiro da carreira do jogador, que também já teve passagem pelo Santos.

Aliás, o Santos tinha interesse em repatriar Gabigol a partir de 2025. O Peixe, que sonha com o retorno de Neymar após o fim do vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, tinha planos de juntar o craque com outros nomes que marcaram história, como Gabigol e Paulo Henrique Ganso, do Fluminense.