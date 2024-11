Bruno Henrique conquistou mais um título - Marcelo Cortes / CRF

10/11/2024

Rio - Campeão novamente pelo Flamengo, o atacante Bruno Henrique, de 33 anos, abordou a situação envolvendo a investigação de que teria recebido um cartão amarelo em benefício de apostadores. O jogador garantiu ser inocente e também admitiu o susto com a ida da Policia Federal até sua casa, na última segunda-feira.

"Sim (sou inocente). Recebi (a operação) de uma forma agressiva. Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre sabe. Minha vida, minha trajetória, desde quando eu comecei a jogar futebol. Deus sempre foi comigo. E, cara, eu estou tranquilo em relação a isso. As pessoas que estão aí nessa batalha comigo, eu só peço que a justiça seja feita e separar fora de campo com dentro de campo", afirmou o atacante em participação no programa "Troca de Passes", do SporTV.

Bruno Henrique afirmou que tem recebido atenção psicológica neste momento. Dentro de campo, o atacante teve boa atuação e deu a assistência para o gol do título do Flamengo, feito por Gonzalo Plata.

"Muita gente não sabe, mas a importância é muito grande do trabalho mental. Eu tenho uma pessoa que me ajuda bastante, a Flávia, ela sempre me ajudou nos momentos difíceis e bons, está sempre entendendo mais o Bruno. Sou um pouco difícil de entender, mas depois que eu passei a ter esse trabalho com ela eu consegui separar mais as coisas fora de campo e não trazer para dentro. Não é fácil, mas só com esse trabalho mental no dia a dia eu consegui dar o melhor e focar somente no que temos que fazer", disse.

Mais de 50 Policiais federais e seis promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Minas Gerais, Lagoa Santa, Minas Gerais, e Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A operação também conta com o apoio do Gaeco de Minas Gerais.

Bruno Henrique é suspeito de ter tomado cartões na partida entre Flamengo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, para beneficiar apostadores. Dados obtidos junto às casas de apostas, por intermédio dos representantes legais indicados pela Secretaria de Prêmios de Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), apontaram que as apostas teriam sido efetuadas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração.



A investigação teve início a partir de comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com relatórios da International Betting Integrity Association (IBIA) e Sportradar, que fazem análise de risco, há suspeitas de manipulação do mercado de cartões na partida do Campeonato Brasileiro.