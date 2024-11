Memes: Flamengo faturou a Copa do Brasil ao derrotar o Atlético-MG - Reprodução / Internet

Publicado 10/11/2024 20:20

Rio - Pela quinta vez na história, o Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil. Por meio das redes sociais, os torcedores do clube carioca "tiraram onda" com os atleticanos, pelo vice-campeonato, e de quebra também exibiram sua conquista para os rivais cariocas (Fluminense, Vasco e Botafogo).

A conquista do Flamengo veio após nova vitória sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O Rubro-Negro podia perder por um gol de diferença, após vencer por 3 a 1, no Rio, mas derrotou o Galo por 1 a 0 na Arena MRV.