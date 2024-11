Gerson e Gabigol fizeram história com a camisa do Flamengo - Wagner Meier/AFP

Publicado 10/11/2024 19:42

saída de Gabigol do Flamengo no fim do ano para defender o Cruzeiro. Ao ser informado sobre a declaração de despedida do atacante com a camisa rubro-negra, o capitão da equipe fez questão de deixar claro sua gratidão ao camisa 99, não como jogador ou amigo, mas sim como torcedor. Belo Horizonte - Após a festa pelo pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil, Gerson foi pego de surpresa com a notícia da. Ao ser informado sobre a, o capitão da equipe fez questão de deixar claro sua gratidão ao camisa 99, não como jogador ou amigo, mas sim como torcedor.

"Você me pegou de surpresa agora, eu não sabia. Mas como vocês estão falando aí que ele já confirmou, então... se ele confirmou, está indo. Agradeço a ele por tudo que fez. Não estou agradecendo aqui nem como amigo, nem como companheiro de clube. Estou agradecendo aqui como torcedor por tudo que ele fez pelo nosso Flamengo. É um ídolo, sem dúvidas. Mais uma vez, nos ajudou numa final fazendo dois gols no primeiro jogo e se doando o máximo hoje. Que ele continue aí fazendo o gol, brilhando. Jamais vou torcer contra ele, mas quando vier contra a gente, vou falar para ele dar uma segurada (risos). Vida longa pra ele, infelizmente é o futebol, né?", disse Gerson em entrevista ao programa "Troca de Passes".

"Como eu falei, o futebol é muito dinâmico. O atleta um dia está aqui, passa dois, três anos, às vezes até menos, está em outro clube. Eu acho que, independente de tudo isso, o mais importante é sempre o clube, o clube que fica. Eu falei isso quando eu fui embora. O mais importante é o clube. Agora a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. E os jogadores que chegarem têm que se adaptar. A gente tem que procurar se entender o mais rápido possível. Temos que continuar dando alegria para a Nação", completou.

Peça fundamental na temporada do Flamengo, Gerson também falou sobre as dificuldades que passou ao longo do ano, confirmando a volta por cima com o título da Copa do Brasil.

"Queria ter mais coisas esse ano, mas infelizmente não foi possível. Mas agradeço pela oportunidade de estar ganhando a competição que faltava pra mim. Eu que venho de um começo de ano muito difícil, onde tive um problema de saúde e podia ter parado de jogar futebol. Acabo me recuperando com a ajuda dos meus familiares, dos meus pais e meus companheiros. Eu agradeço a eles, porque no futebol ninguém faz nada sozinho, é coletivo", afirmou o camisa 8.

Com o título da Copa do Brasil, o Flamengo já tem vaga garantida na Libertadores de 2025 e não tem mais grandes objetivos nesta temporada. O time carioca volta a campo na próxima quarta-feira (13), às 20h (de Brasília), curiosamente contra o Atlético-MG, pela 33ª rodada do Brasileirão.