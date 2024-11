Torcedor do Atlético proferiu ataques sexistas contra a repórter Isabelle Costa - Reprodução

Publicado 10/11/2024 19:21

Flamengo se sagrar campeão da Copa do Brasil, na tarde deste domingo (10), na Arena MRV. Nas imagens, o homem profere ataques sexistas contra a repórter, que está dentro do campo trabalhando. Rio - Um torcedor do Atlético-MG foi flagrado hostilizando de forma lamentável a jornalista Isabelle Costa, logo após o, na tarde deste domingo (10), na Arena MRV. Nas imagens, o homem profere ataques sexistas contra a repórter, que está dentro do campo trabalhando.

Em suas redes sociais, Isabelle compartilhou um vídeo do momento em que sofreu as agressões verbais por parte do atleticano. Segundo ela, outras colegas de profissão também foram alvo de xingamentos pelo mesmo homem.

Vou te deixar famoso: valente o suficiente pra xingar e ir pra cima de mim no meu ambiente de trabalho. Não só eu como outras colegas foram ameaçadas, xingadas de puta, piranha pra baixo. E os seguranças não fizeram nada. Assim deixaram. pic.twitter.com/zdHmlAyn3n — Isabelle Costa (@bellexcosta) November 10, 2024 "Vou te deixar famoso: valente o suficiente pra xingar e ir pra cima de mim no meu ambiente de trabalho. Não só eu como outras colegas foram ameaçadas, xingadas de puta, piranha pra baixo. E os seguranças não fizeram nada. Assim deixaram", escreveu a jornalista.

Dentro de campo, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e ficou com o pentacampeonato da Copa do Brasil. No fim do jogo, houve muita confusão e os jogadores rubro-negros chegaram a deixar o gramado antes da premiação, só retornando posteriormente para receber a taça.