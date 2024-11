É penta! Flamengo vence o Atlético-MG novamente e garante o título da Copa do Brasil

Gonzalo Plata marcou o gol do título do Flamengo na Copa do Brasil - Douglas Magno/AFP

Gonzalo Plata marcou o gol do título do Flamengo na Copa do BrasilDouglas Magno/AFP

Publicado 10/11/2024 18:01

Rio - Uma vez Flamengo, cinco vezes Flamengo. Na tarde deste domingo (10), o Rubro-Negro teve uma atuação consistente e venceu o Atlético-MG por 1 a 0 para se confirmar como pentacampeão da Copa do Brasil. Gonzalo Plata, que saiu do banco no segundo tempo, marcou o gol do título para o Rubro-Negro, que também havia vencido o jogo de ida por 3 a 1.





Com o título da Copa do Brasil, o Flamengo já tem vaga garantida na Libertadores de 2025 e não tem mais grandes objetivos nesta temporada. O time carioca volta a campo na próxima quarta-feira (13), às 20h (de Brasília), curiosamente contra o Atlético-MG, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Confira imagens da decisão fotogaleria

As duas equipes protagonizaram um primeiro tempo muito disputado, com todos os ingredientes que uma grande decisão pede. Como esperado, o Galo, por iniciar o jogo em desvantagem, foi o time que saiu mais para o jogo. As primeiras boas chances vieram dos pés de Hulk em chutes de fora da área, mas o goleiro Rossi segurou a vantagem rubro-negra com duas boas defesas.

Apesar do Atlético-MG ocupar mais o campo ofensivo, o Flamengo não ficava encurralado e apostava nos contra-ataques para pegar a defesa adversária desarrumada. As melhor chances nasceram com as escapadas de Wesley, um dos destaques da primeira etapa. Primeiro, o lateral fez uma linda jogada e cruzou para Arrascaeta cabecear de peixinho. O uruguaio deslocou o goleiro Everson, mas a bola acabou subindo demais. Depois, o camisa 43 também começou o lance que terminou em finalização de Evertton Araújo para boa defesa do goleiro atleticano.

Na reta final do primeiro tempo, os donos da casa tiveram sua melhor chance, que nasceu de uma lambança de Rossi. O goleiro argentino deu um passe na fogueira para Erick Pulgar e a bola acabou sobrando para Paulinho na área. Apesar da trabalhada, o camisa 1 conseguiu se recuperar e evitou que o placar fosse inaugurado na Arena MRV antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético-MG se viu obrigado a arriscar mais, mas esbarrava na forte marcação feita pelo Flamengo. Com isso, o Rubro-Negro conseguiu aproveitar exposição do Galo e teve grandes chances. Bruno Henrique, que entrou na volta do intervalo, teve duas grandes oportunidades em contra-ataque, mas parou em Everson. Depois, Michael e Alex Sandro também desperdiçaram chances de abrir o placar.

O momento que o Galo levou mais perigo aconteceu já na reta final da partida, aos 35 minutos. Após um bate e rebate na área, a bola sobrou limpa para Alan Kardec, mas o atacante acabou furando. Na sequência, o Flamengo encaixou um contra-ataque de almanaque com Gonzalo Plata, que partiu de trás do meio-campo, deu um drible desconcertante em Saravia e tocou por cobertura para marcar o gol que garantiu o pentacampeonato ao Flamengo.

Após o Flamengo inaugurar o placar, o jogo foi paralisado por alguns minutos por conta de uma confusão. Quando a bola voltou a rolar, o Flamengo ainda assustou em chutes de Wesley e David Luiz, mas Everson fez mais duas boas defesas e impediu que o placar fosse maior. Mesmo assim, o Rubro-Negro ficou com a taça da Copa do Brasil pela quinta vez.

ATLÉTICO-MG 0 X 1 FLAMENGO

Local: Arena MRV (MG)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Neuza Ines Back e Danilo Ricardo Simon Manis

ATLÉTICO-MG: Everson, Lyanco (Saravia), Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa (Alisson), Otávio (Alan Kardec), Alan Franco, Zaracho (Bernard) e Guilherme Arana (Rubens); Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (David Luiz) e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Fabrício Bruno) e Gerson; Michael (Plata) e Gabigol (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

Gol: Plata (35'/2ºT)

Cartões amarelos: CAM: Lyanco; FLA: Erick Pulgar e Evertton Araújo

Cartão vermelho: CAM: Saravia