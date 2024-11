Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo no início de outubro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo no início de outubroReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/11/2024 18:03 | Atualizado 10/11/2024 18:58

hall de técnicos "formados em casa" que tiveram sucesso no Rubro-Negro. Rio - Menos de um ano após se aposentar como jogador, Filipe Luís já comemora sua primeira conquista como treinador profissional. Com o pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil , garantido neste domingo (10), contra o Atlético-MG, o ex-lateral, que iniciou sua trajetória no sub-17, passou pelo sub-20 e chegou ao comando da equipe principal há pouco mais de um mês, entrou para o

Chamado para "apagar o incêndio" após a demissão de Tite, Filipe é mais um a integrar a lista de apostas de sucesso em nomes de dentro do clube, que conta com nomes importantes na história do clube. Relembre!

Paulo César Carpegiani

O primeiro da lista é Paulo César Carpegiani, que viveu situação semelhante à do ídolo rubro-negro. Em 1981, meses após se aposentar como jogador, assumiu o Flamengo de Zico e companhia e levou o Rubro-Negro à conquista da primeira Libertadores e, posteriormente, ao título mais importante de sua história, o Mundial de Clubes.

Carlinhos

Depois, foi a vez de Carlinhos. Jogador do Flamengo na década de 60 e com uma vida dedicada ao clube, ele assumiu a equipe em definitivo em 1987, após algumas passagens como interino, e teve uma trajetória de sucesso no comando do time carioca. Entre idas e vindas, foram seis títulos, se tornando o treinador mais vitorioso da história do Flamengo: os Brasileiros de 1987 e 1992, os Cariocas de 1991, 1999 e 2000 e a Mercosul de 1999.

Andrade

Já no século XXI, o Flamengo recorreu a mais um técnico caseiro para encerrar um jejum de 17 anos sem título do Brasileirão. Em 2009, Andrade comandou uma recuperação incrível do time liderado por Adriano Imperador e Petkovic, que protagonizou uma das arrancadas mais incríveis da história do torneio rumo à taça.

Jayme de Almeida

O caso mais recente é o de Jayme de Almeida. Auxiliar permanente em 2013, ele foi efetivado como treinador após Mano Menezes, hoje no Fluminense, pedir demissão. Com um time longe de ser brilhante, já que o clube iniciava seu processo de recuperação financeira e evitava grandes investimentos, Jayme conseguiu tirar o melhor daquela equipe e se sagrar campeão, com Hernane Brocador como protagonista.

Inspirações para Filipe Luís

No início de outubro, ao ser apresentado como novo técnico do Flamengo, Filipe Luís chegou a dizer que sonhava em repetir o sucesso de todos os treinadores citados acima.

"Não só deles, mas também todos os treinadores que passaram antes. A exigência aqui é máxima, tem que ganhar. E eu quero, como treinador, fazer uma nova história. Não quero que me comparem com nenhum outro treinador. Eu quero que todo mundo pense daqui para frente. Respeito e fico muito feliz por todos que conquistaram e escreveram seus nomes na história, mas agora quero ver o novo Flamengo, que é o meu Flamengo, o Flamengo do Filipe Luís", disse Filipe na ocasião.

Neste domingo (10), o sonho se tornou realidade. Com apenas nove jogos, o ex-lateral marca seu nome mais uma vez na história do Flamengo, agora como técnico.