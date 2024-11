Gonzalo Plata fez o gol do título do Flamengo na Copa do Brasil - Divulgação/Flamengo

Publicado 10/11/2024 18:25

sacramentou o pentacampeonato do Flamengo com a vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na tarde deste domingo (10), na Arena MRV. Ainda no gramado, o equatoriano celebrou a oportunidade de fazer história com a camisa rubro-negra. Belo Horizonte - Herói improvável na final da Copa do Brasil, Gonzalo Plata não escondeu sua emoção ao marcar o gol que, na tarde deste domingo (10), na Arena MRV. Ainda no gramado, o equatoriano celebrou a oportunidade de fazer história com a camisa rubro-negra.

"Estou muito feliz. É um dia inesquecível para mim, para toda a equipe também, para minha família. Marcar um gol na final é algo muito importante na minha carreira, principalmente neste grande clube. Achei que merecíamos esse título também. Tivemos muitas chances muito claras para fazer gols. Graças a Deus, consegui marcar hoje e agora espero comemorar com o time. Merecemos isso e agora terminamos bem o campeonato", disse o atacante à TV Globo.

"Eu tinha muita confiança, e o time tinha muita confiança em mim. Sei que mesmo tendo acabado de chegar, eles estão me apoiando muito e isso é muito bom para mim", completou o jogador, ressaltando a importância do elenco rubro-negro.

Com o título da Copa do Brasil, o Flamengo já tem vaga garantida na Libertadores de 2025 e não tem mais grandes objetivos nesta temporada. O time carioca volta a campo na próxima quarta-feira (13), às 20h (de Brasília), curiosamente contra o Atlético-MG, pela 33ª rodada do Brasileirão.