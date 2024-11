Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil - DOUGLAS MAGNO / AFP

Flamengo é pentacampeão da Copa do BrasilDOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 10/11/2024 20:29

Belo Horizonte - A festa do Flamengo por seu quinto título da Copa do Brasil contou com uma trilha sonora inusitada. Enquanto os jogadores rubro-negros comemoravam no gramado da Arena MRV, local da final deste domingo (10), o estádio começou a tocar, com volume bastante alto, uma versão rock do hino do Atlético-MG.

Após o título do Flamengo, Arena MRV coloca o hino do Atlético-MG no último volume, durante a comemoração dos jogadores e comissão técnica Rubro-Negra.



: @simpraisa pic.twitter.com/KFWxb9VnD9 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 10, 2024

Nas redes sociais, a atitude do time mineiro irritou alguns rubro-negros. Para eles, a postura do Galo após o vice-campeonato foi "patética".

Veja algumas reações:

Esse hino do Atlético até o apagar das luzes é o maior recibo que eu já vi na vida. Coisa bem pequena mesmo, o clube não merece isso. — Benny Kessel (@bk_contador) November 10, 2024 Que coisa patética esse volume estratosférico com o hino do Atlético.



Que clube minúsculo.



Não sabe e nunca soube perder.



Perde e perde há 44 anos e vive de narrativas e choros.



Atlético é PATÉTICO. — Prof. João Felippe Cury (@jfmathias) November 10, 2024 Que coisa ESPETACULARMENTE PATÉTICA eles deixarem o hino do Atletico tocando em looping kkkkkkkkk — Gustavo de Almeida (@gustones) November 10, 2024 O hino do Atlético Mineiro seguir tocando no sistema de som da Arena MRV durante a premiação do Flamengo é no mínimo tragicômico. — Tércio Brilhante (@terciobrilhante) November 10, 2024 Me desculpem, mas eu to rindo horrores dessa palhaçada acontecendo enquanto toca a versão rock do hino do Atletico em plena arena KKKKKKK.



Mo vibe de briga no programa do Ratinho, só falta o xaropinho gritar rapaizzz. — Caio. (@Caio2000s) November 10, 2024 hino do atlético tocado pelo jota quest = tortura psicológica nos jogadores do flamengo? assim? sem nenhuma intervenção das autoridades? — cru-munista (@crumunista) November 10, 2024

Com o título da Copa do Brasil, o Flamengo já tem vaga garantida na Libertadores de 2025 e não tem mais grandes objetivos nesta temporada. O time carioca volta a campo na próxima quarta-feira (13), às 20h (de Brasília), curiosamente contra o Atlético-MG, pela 33ª rodada do Brasileirão.