Marcos Braz, vice de futebol do FlamengoRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 10/11/2024 19:45

Rio - O vice de futebol, Marcos Braz, comentou a saída de Gabigol, oficializada pelo atacante do Flamengo ao término da vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, que selou o pentacampeonato da Copa do Brasil. O dirigente encarou com normalidade e desejou boa sorte ao camisa 99.

"É uma coisa mais natural do fundo, faltam dois meses para acabar o contrato dele. Vejo com maior naturalidade do mundo ele buscar novos ares e que tenha boa sorte na carreira. Eu era sabedor desde sempre, até porque eu conheço o mercado, que tinham alguns clubes. Como teve o Palmeiras, podem até não confirmar, mas como teve o Palmeiras, o Corinthians lá atrás, e agora teve o Cruzeiro. Cada momento é um momento. Se o atleta decidiu seguir carreira e vir aqui para Minas Gerais, boa sorte para ele", afirmou o dirigente.

Braz também falou sobre o seu fim de ciclo e afirmou que deseja que Gabigol conquiste títulos pelo Cruzeiro, clube que irá defender na próxima temporada.

"Eu também estou encerrando um ciclo aqui, é meu último ano como vice-presidente. Eu não posso achar que não tive convite ou uma situação diferente, e isso me causou a minha saída. Não é isso. Esses processos, na vida e no futebol, são naturais. E eu trato com muita maturidade e tranquilidade. E espero que ele também tenha tranquilidade e maturidade para tratar também do tema. E que ele saia daqui gigante e vá para o Cruzeiro e tenha títulos, e que nenhum seja em cima do Flamengo, só isso", concluiu