Flamengo conquistou o pentacampeonato da Copa do BrasilDOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 10/11/2024 19:33

Rio - Pentacampeão da Copa do Brasil, o Flamengo garantiu vaga na Libertadores de 2025. O Rubro-Negro venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo (10), na Arena MRV, e conquistou o quinto título da história da competição nacional . Com isso, assegurou um lugar no torneio continental pela nona vez consecutiva e terá mais uma oportunidade de buscar o tetracampeonato.

O Flamengo se juntou a Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, que também já se classificaram para a Libertadores através do Brasileirão. Tricampeão, o Rubro-Negro disputará a competição continental pela 21ª vez, sendo o quarto brasileiro com mais participações, atrás de Palmeiras, que disputará pela 25ª vez, além de São Paulo e Grêmio, com 22.

Veja a lista dos maiores campeões. Após vencer o Atlético-MG por 3 a 1, no jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo chegou em Belo Horizonte com a vantagem do empate e podia perder por até um gol de diferença para conquistar o título. O Rubro-Negro, no entanto, conquistou uma nova vitória, dessa vez por 1 a 0, e conquistou o pentacampeonato da competição.

Classificados para a Libertadores de 2025:

Estudiantes (Argentina)*

Botafogo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Fortaleza (Brasil)

Flamengo (Brasil)*

San Antonio Bulo Bulo (Bolívia)*

Deportes Iquique (Chile)

Universidad de Chile (Chile)*

Colo-Colo (Chile)*

Atlético Bucaramanga (Colômbia)*

El Nacional (Equador)

Independiente Del Valle (Equador)*

Libertad (Paraguai)*

Universitario (Peru)*

Sporting Cristal (Peru)*

Melgar (Peru)

Alianza Lima (Peru)

Peñarol (Uruguai)

Nacional (Uruguai)

Carabobo (Venezuela)

Deportivo Táchira (Venezuela)*

Universidad Central (Venezuela)

*Garantidos na fase de grupos