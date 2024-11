Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil - DOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 10/11/2024 18:08 | Atualizado 10/11/2024 19:34

Rio - O Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil. Após vencer o Atlético-MG por 3 a 1, no jogo de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro fez 1 a 0, neste domingo (10), na Arena MRV, e com isso conquistou o quinto título da história , igualando o Grêmio e se aproximando do Cruzeiro, único hexa.

Foi a terceira final consecutiva do Flamengo. Após conquistar o tetracampeonato em 2022, o Rubro-Negro teve a chance de faturar o quinto título no ano passado, mas foi superado pelo São Paulo na decisão. Além dos títulos de 2022 e 2024, o clube também conquistou a Copa do Brasil em 1990, 2006 e 2013.

Já o Atlético-MG, por outro lado, perdeu a chance de conquistar o tricampeonato e igualar o Corinthians. Com isso, o Galo segue com dois títulos e sendo o único bicampeão da Copa do Brasil, conquistados em 2014 e 2012, além de dois vices (em 2016 e 2024).

Campeões da Copa do Brasil:

1º - Cruzeiro: 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

2º - Flamengo: 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)

2º - Grêmio: 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

4º - Palmeiras: 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

5º - Corinthians: 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

6º - Atlético-MG: 2 títulos (2014 e 2021)

7º - Internacional: 1 título (1992)

7º - Fluminense: 1 título (2007)

7º - Athletico-PR: 1 título (2019)

7º - Sport: 1 título (2008)

7º - Santos: 1 título (2010)

7º - Vasco: 1 título (2011)

7º - São Paulo: 1 título (2023)

7º - Criciúma: 1 título (1991)

7º - Juventude: 1 título (1999)

7º - Santo André: 1 título (2004)

7º - Paulista: 1 título (2005)