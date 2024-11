Arrascaeta conquistou mais um título pelo Flamengo - AFP

Publicado 10/11/2024 18:32 | Atualizado 10/11/2024 19:03

Minas Gerais - Ídolo do Flamengo e autor de um dos gols do Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o meia Arrascaeta, de 31 anos, voltou a se declarar ao clube carioca, que defende desde 2019, e citou que não esperava conquistar tantos títulos no Rubro-Negro.

"Quando eu cheguei no Brasil eu não tinha a expectativa de ganhar tanta coisa. E aqui no Flamengo eu tive muito mais que eu sonhei. Uma torcida maravilhosa, uma cidade incrível. Nesse ano tivemos uma temporada complicada e conseguimos conquistar esse título para nossos torcedores, família e comissão técnica", disse.

O pentacampeonato da Copa do Brasil foi o 13º título do trio Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol pelo Flamengo desde 2019, quando começaram a trajetória no clube. É a mesma quantidade conquistada por Zico e Júnior, entre os anos 1980 e 1990.

Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol conquistaram juntos duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas. O camisa 99 é o jogador do trio com mais partidas e gols.