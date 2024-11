Vini Jr comemorou a conquista da Copa do Brasil do Flamengo - Divulgação

Vini Jr comemorou a conquista da Copa do Brasil do FlamengoDivulgação

Publicado 10/11/2024 18:53 | Atualizado 10/11/2024 19:06

Rio - O Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, no Maracanã, o Rubro-Negro voltou a superar o Atlético-MG, neste domingo (10), por 1 a 0 , na Arena MRV, em Belo Horizonte, e conquistou o quinto título de sua história na competição. Nas redes sociais, Vini Jr comemorou a conquista do clube do coração.