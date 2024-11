Gabigol será jogador do Cruzeiro em 2025 - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol será jogador do Cruzeiro em 2025Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/11/2024 18:29 | Atualizado 10/11/2024 19:02

ele confirmou que deixará o Rubro-Negro. Rio - A Era Gabigol no Flamengo está em seus capítulos finais. Com contrato até o fim do ano com o time carioca, o ídolo rubro-negro chegou a um acordo para vestir a camisa do Cruzeiro em 2025. Após o título da Copa do Brasil neste domingo (10),

A contratação de Gabigol era um desejo antigo da diretoria do Cruzeiro, que trata o atacante como principal investimento para o ano que vem. O dono da SAF do time mineiro, Pedro Lourenço, já elogiou o atacante publicamente em algumas oportunidades.

O ataque é o principal ponto de atenção do Cruzeiro para 2025. No entendimento da diretoria, o setor deixou a desejar neste ano, e uma possível vaga na Libertadores tornará a necessidade de reforços ainda maior.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro, mas não chegou a um acordo com a diretoria para renovar. Em seis anos com a camisa rubro-negra, disputou 305 e marcou 160 gols — sendo 17 deles em finais. Duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024) na galeria de troféus foram mais do que suficientes para que ele se tornasse um dos maiores ídolos da história do time carioca.