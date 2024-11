Pedro sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e ficou fora de combate na final da Copa do Brasil - Douglas Magno / AFP

Pedro sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e ficou fora de combate na final da Copa do BrasilDouglas Magno / AFP

Publicado 10/11/2024 18:38 | Atualizado 10/11/2024 19:45

Minas Gerais - De fora da reta final da Copa do Brasil devido a uma grave lesão no joelho esquerdo sofrida em setembro, o atacante Pedro, de 27 anos, marcou presença na Arena MRV para torcer pelos seus companheiros, que conquistaram o pentacampeonato da competição. O camisa 9 falou sobre a sensação de estar fora de campo.

"Falaram que do lado de fora era mais difícil e realmente é. Fiquei nervoso e ansioso, mas estava confiante no trabalho de toda a equipe. Muitos jogadores foram importante. Hoje, mesmo estando ausente, saio campeão, assim como outros que também se lesionaram. Estou muito feliz pelo título. Parabenizar todo o elenco e todos que fizeram parte desta conquista", disse.

Pedro é o artilheiro do Flamengo e do futebol brasileiro na temporada com 30 gols. Com a lesão em setembro, o atacante acabou não podendo participar dos últimos jogos da equipe na campanha do título da Copa do Brasil e também esteve ausente de outros torneios.

A previsão é que o atacante só retorne ao Flamengo por volta do meio do ano que vem. Pedro já conquistou outros títulos importantes pelo clube carioca como a Libertadores de 2022, o Brasileiro de 2020, e a Copa do Brasil de 2022.