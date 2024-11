Flamengo enfrentou o Atlético-MG na final da Copa do Brasil - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/11/2024 18:02 | Atualizado 10/11/2024 18:53

fotogaleria Rio - Após um ano de altos e baixos, o Flamengo conseguiu encerrar 2024 com mais um título de expressão para sua galeria. Neste domingo (10), o Rubro-Negro se sagrou pentacampeão da Copa do Brasil, mas teve um longo caminho até levantar a taça em Belo Horizonte.

Presente na disputa da Libertadores, o Flamengo só entrou na Copa do Brasil a partir da terceira fase, onde teve o Amazonas como adversário. Apesar da fragilidade do rival, o Rubro-Negro, na época ainda comandado pelo técnico Tite, deixou a desejar. Foram duas vitórias pelo placar mínimo, mas que foram suficientes para colocar o time carioca na próxima fase.

Nas oitavas de final, a história foi diferente. O sorteio foi ingrato com o Flamengo e o colocou para fazer um dos duelos mais aguardados da competição contra o Palmeiras. Com boa atuação no primeiro jogo, o Rubro-Negro levou boa vantagem para São Paulo ao vencer por 2 a 0 no Maracanã, com gols de Luiz Araújo e Pedro. No Allianz Parque, o time carioca foi bastante pressionado, mas conseguiu segurar o Verdão, que venceu apenas por 1 a 0 e ficou pelo caminho.

Na sequência, o Flamengo teve o Bahia pela frente. Dessa vez, o Rubro-Negro construiu a vantagem no primeiro jogo fora de casa, vencendo por 1 a 0 em Salvador. Depois, repetiu o resultado contra o time nordestino no Maracanã e carimbou sua vaga na semifinal.

Já com Filipe Luís como técnico, o Flamengo teve um de seus maiores desafios na campanha do penta contra o Corinthians. Na estreia do ex-lateral à beira do campo, o clube da Gávea fez um grande jogo no Maracanã, mas o placar novamente foi magro: 1 a 0. Na decisão na Neo Química Arena, o Rubro-Negro "soube sofrer" após a expulsão de Bruno Henrique aos 28 minutos e, mesmo com um a menos durante mais de 60 minutos de jogo, segurou o 0 a 0 no placar e se confirmou na final.

No último capítulo da caminhada do penta, um velho rival do passado: o Atlético-MG. Assim como na final do Campeonato Brasileiro de 1980, o Galo não teve forças para superar o Rubro-Negro, que conseguiu se impor e conquistar a taça da Copa do Brasil pela quinta vez em sua história.