Filipe Luís comemorou primeiro título pelo Flamengo como técnicoGilvan de Souza / CRF

Publicado 10/11/2024 20:06 | Atualizado 10/11/2024 20:07

Rio - Ídolo do Flamengo e supercampeão como jogador, Filipe Luís, já se tornou vitorioso como treinador no Flamengo. Com pouco tempo de trabalho, o técnico conquistou a Copa do Brasil, e após a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, o jovem comandante elogiou o trabalho de Tite, que deixou o comando no meio da temporada.

"Estou muito feliz. Primeiro tenho que mencionar o Tite que me deixou na semifinal na Copa do Brasil e fez um trabalho excelente. Quero fazer uma menção especial aos meninos do Ninho. Eu não estava aqui, mas eu tenho uma conexão muito forte com eles. Existe um memorial lá no Ninho. Não foi por acaso. Eu passei pelo Sub-17, pelo Sub-20 e queria deixar isso registrado e sinto que eles são parte de mim. Agradeço à diretoria porque me deram uma máquina. O time é uma máquina e pode bater de frente com times da Europa", disse.

Filipe Luís também falou sobre Gabigol, que anunciou sua saída do Flamengo ao fim da partida, em Belo Horizonte. O treinador reagiu como surpresa, mas pediu uma grande despedida do ídolo do clube carioca.

"Sinceramente não sei se Gabigol vai sair, como ele afirmou. Ele merece sair por cima. Ele fez dois gols e participou de um e nos deu a vantagem de chegar aqui e com resultado confortável nas mãos. É um jogador grande, história, uma lenda do Flamengo. É um cara decisivo. Espero que saia por cima e com uma despedida fabulosa. Ele sai daqui um homem e um ídolo eternizado no museu do Flamengo", afirmou.

Sobre o duelo tático contra Gabriel Milito, treinador do Atlético-MG, Filipe Luís elogiou o trabalho do argentino e também a qualidade da equipe vice-campeã da Copa do Brasil.

"Hoje o Milito mostrou que 3 zagueiros não é um sistema defensivo. E eu quebrei a cabeça para montar algo contra essa estratégia dele. Foi uma aula de jogo posicional. O time do Atlético-MG é muito forte e por isso é finalista na Libertadores", opinou.