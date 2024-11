Wesley recebe medalha de ouro por título do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 10/11/2024 18:18 | Atualizado 10/11/2024 20:04

Minas Gerais - Um dos jogadores mais jovens do elenco do Flamengo, o lateral-direito Wesley, de 21 anos, celebrou a conquista da Copa do Brasil. O jogador relembrou os momentos de dificuldades na atual temporada, sua transferência frustrada para a Atalanta, da Itália, e reforçou a realização de um sonho vestindo a camisa rubro-negra.

"Representa o meu trabalho, o trabalho dos meus companheiros. Eu vivi uma fase muito difícil aqui esse ano e os companheiros me ajudaram. Consegui dar a volta por cima, o time todo. Esse grupo merece bastante. Meu sonho era ser campeão de um título importante pelo Flamengo. Eu estava machucado na final do Carioca. Quando eu quase fui para a Atalanta eu pensei: 'Não é possível que eu vou sair daqui, sem ser campeão". E graças a Deus consegui hoje esse título", afirmou.

Wesley esteve bem perto de deixar o Flamengo no meio da temporada, porém, após o clube carioca não chegar a um acordo nos últimos detalhes com a Atalanta, o lateral acabou ficando no Rubro-Negro e pode conquistar o título da Copa do Brasil.

Pela quinta vez na história, o Flamengo foi campeão da competição. O Rubro-Negro derrotou o Atlético-MG por 3 a 1, no Maracanã, e voltou a vencer novamente, neste domingo, em Belo Horizonte, por 1 a 0, confirmando a conquista.