Galvão Bueno fez comentários sobre o pentacampeonato do Flamengo na Copa do BrasilReprodução / Instagram

Publicado 10/11/2024 22:36

Rio - Galvão Bueno não conseguiu esconder a alegria com a conquista do pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, no Maracanã, o Rubro-Negro largou na frente e voltou a vencer o Atlético-MG, dessa vez por 1 a 0, neste domingo (10), na Arena MRV , em Belo Horizonte, e faturou o quinto título de sua história na competição.

"O Flamengo é pentacampeão. Uma grande conquista com duas vitórias: 3 a 1 no Maracanã e 1 a 0 na Arena MRV. Se não fosse uma impressionante série de defesas de Everson, goleiro do Atlético-MG, essa segunda vitória seria com números ainda maiores", disse Galvão Bueno.

"Infelizmente, parte da torcida do Atlético-MG foi um horror: jogando bombas, objetos dentro do campo. A parte ruim. A maioria da torcida do Atlético-MG não é assim. O Atlético-MG é muito grande", lamentou.