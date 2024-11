Torcedores do Flamengo em entrada na Arena MRV - Reprodução / Gustavo Henrique Dando Choque

Torcedores do Flamengo em entrada na Arena MRVReprodução / Gustavo Henrique Dando Choque

Publicado 10/11/2024 15:13 | Atualizado 10/11/2024 15:35

Rio - Os torcedores do Flamengo foi liberados pouco antes das 15 horas (de Brasília) para entrarem no estádio Arena MRV, em Belo Horizonte, onde o Rubro-Negro encara o Atlético-MG, pelo segundo jogo da final, da Copa do Brasil. Houve correria após a liberação dos flamenguistas.

Torcedores do Flamengo entraram na Arena MRV após atraso



Créditos: Gustavo Henrique Dando Choque pic.twitter.com/Z34VafV8uK — Jornal O Dia (@jornalodia) November 10, 2024

A entrada no estádio estava prevista a partir das 13 horas (de Brasília), porém, os visitantes tiveram que esperar um pouco mais. A situação causou incômodo e indignação em parte dos torcedores que estão em Belo Horizonte.

TAKING OVER ARENA MRV pic.twitter.com/5T0X9PGara — Flamengo (@Flamengo_en) November 10, 2024

Antes da liberação para a entrada, houve tentativa de invasão no setor visitante por torcedores que não tinham ingresso. A PM reagiu com balas de borracha e gás de pimenta. Alguns funcionários da Arena e também torcedores passaram mal por conta da utilização do gás.

Em sua décima final, o Flamengo busca o quinto título da Copa do Brasil. O Rubro-Negro foi campeão em 2022 sobre o Corinthians e no ano passado acabou sendo derrotado pelo São Paulo na decisão. O Atlético-MG busca o tricampeonato.

Com a vitória por 3 a 1, no Maracanã, na semana passada, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença, neste domingo, que ficará com a taça. Uma vitória por dois gols de diferença por parte do Atlético-MG leva a decisão para as penalidades. O Galo será campeão se vencer por três ou mais gols de diferença.