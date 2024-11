Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Armando Paiva / O Dia

Publicado 10/11/2024 15:06

Rio - O Flamengo está escalado para a grande final da Copa do Brasil, que acontece neste domingo (10), a partir das 16h (de Brasília), na Arena MRV. A principal novidade é a presença de Michael no time titular, com Bruno Henrique iniciando no banco de reservas.

Além disso, Filipe Luís também conta com o retorno de Erick Pulgar, que cumpriu suspensão no primeiro jogo da decisão. Ele voltou ao meio para jogar ao lado do garoto Evertton Araújo, que segue no time.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O MENGÃO ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O ATLÉTICO-MG, PELA FINAL DA @CopaDoBrasilCBF! #VamosFlamengo #CAMxFLA pic.twitter.com/eowcRvQQyS — Flamengo (@Flamengo) November 10, 2024 Veja a escalação:

Por conta da importância do jogo, o Flamengo está com a delegação completa em Belo Horizonte. O Rubro-Negro optou por levar até mesmo Viña, Cebolinha, Pedro, De La Cruz e Carlinhos, que estão machucados, para acompanharem a disputa pelo título.

Por ter vencido o jogo de ida por 3 a 1, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença no estádio do Galo que ainda fica com o pentacampeonato da Copa do Brasil. Uma vitória dos mineiros com dois gols de vantagem leva a decisão para os pênaltis.