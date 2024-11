Filipe Luís e Athirson, dois laterais históricos do Flamengo - Divulgação / Instagram

Filipe Luís e Athirson, dois laterais históricos do FlamengoDivulgação / Instagram

Publicado 09/11/2024 08:00

Rio - Filipe Luís está a um passo de conquistar o primeiro título da carreira como treinador. Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG, neste domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela partida de volta da final da Copa do Brasil, e pode perder por até um gol de diferença para conquistar o pentacampeonato.

Um dos melhores laterais do Brasil no século, Filipe Luís nunca escondeu a admiração e inspiração em outro lateral histórico do Flamengo: Athirson. Em entrevista ao DIA, o ex-jogador agradeceu o carinho do atual treinador, que está prestes a conquistar o seu primeiro título na beira do campo e se tornar um dos poucos que já venceram a competição como jogador e técnico.

"Essa gratidão, carinho e legado que consegui deixar para o Filipe Luís é muito gratificante. Toda vez que tenho o prazer de falar, é uma honra muito grande. É um cara que tem características, valores e princípios semelhantes. Tenho muito respeito e admiração. Torço muito para que consiga cada vez mais êxito como treinador e sucesso na vida dele", disse Athirson.

Filipe Luís pendurou as chuteiras no ano passado e imediatamente deu início a trajetória como treinador. Na época, Athirson foi convidado para a cerimônia de despedida e lamentou a aposentadoria precoce. Ele crê que o ex-lateral poderia jogar mais tempo por conta da sua inteligência, mas que ele tem aproveitado muito bem essa característica como técnico.

"Ele parou muito jovem, tinha potencial para render muito mais, mas acabou dando sequência como treinador e começou muito bem. Se preparou muito bem, tem muitas ideias e pegou ideias dos treinadores que foi treinado. Ele tem uma facilidade muito grande. Ele tem conseguido colocar suas ideias, modelo e filosofia de jogo bem rápido, e já podemos ver os jogadores assimilando", afirmou.

Em pouco tempo na categoria de base, Filipe Luís levou o Flamengo ao título do Mundial da categoria sub-20, após vitória sobre o Olympiacos, da Grécia, no Maracanã. O bom desempenho trouxe confiança para a diretoria apostar suas fichas e promovê-lo como treinador do time principal, substituindo Tite, que foi demitido após uma série de resultados negativos na temporada.

"Mudou a característica de jogo. Filipe Luís colocou o time para pressionar um pouco mais, com amplitude para sair na organização ofensiva, com trocas de passes e verticalização do jogo. Ele já conseguiu fazer isso muito bem no início e os jogadores entenderam bem. Ele está passando essa confiança e experiência que ele tem. Isso ajuda muito na primeira adaptação. Tem muitos jogadores que jogou com ele", pontuou.

Athirson defendeu o Flamengo entre 1996 e 2000 e, posteriormente, entre 2002 e 2004. Ele disputou 253 jogos, marcou 37 gols e conquistou dez títulos. Entre as principais conquistas, pode se destacar a Mercosul de 1999. Já Filipe Luís disputou 176 jogos, fez quatro gols e também conquistou dez títulos, entre eles duas Libertadores, Brasileiro, Supercopa e Carioca, além de uma Copa do Brasil e Recopa.