Charly Alcaraz em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 08/11/2024 12:30 | Atualizado 08/11/2024 12:32

Rio - Um dos reforços do Flamengo para o segundo semestre, Charly Alcaraz, de 21 anos, chegou recentemente ao clube carioca, mas já está entrosado com o grupo e tem inclusive referências técnicas no elenco. O argentino citou o volante chileno Erick Pulgar e o comparou a Andrea Pirlo, ex-jogador da Inter de Milão e da Juventus, campeão do mundo pela Itália em 2006.

"Sempre tento copiar a batida do Erick (Pulgar). Com David (Luiz), brincamos com ele dizendo que ele tem a batida muito parecida com a do Pirlo. Justamente quando chutei como Erick por sorte fiz o gol, mas depois foi anulado. Mas não importa, estou feliz pela atuação da equipe", disse em entrevista à "Fla TV".

Neste domingo, Alcaraz pode conquistar seu primeiro título como jogador do Flamengo. Após a vitória por 3 a 1, no Maracanã, contra o Atlético-MG, o clube carioca pode perder por um gol de diferença em Minas Gerais, que será campeão da Copa do Brasil. O argentino falou da expectativa para o duelo.

"Agora temos que focar no domingo, vai ser uma partida muito difícil, mas sabemos que somos Flamengo e que temos que propor o jogo. Temos a vantagem de dois gols e temos que fazer uma grande partida para levar o troféu para o Maracanã e festejar com toda a torcida", concluiu.