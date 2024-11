Bruno Henrique em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 07/11/2024 16:20

Rio - O empresário do atacante, Bruno Henrique, Denis Ricardo, elogiou a atuação do jogador do Flamengo contra a Cruzeiro, em Belo Horizonte, na vitória dos cariocas por 1 a 0. Ele também afirmou que o jurídico do atleta está "bem informado" sobre a situação do seu cliente.

"O jurídico está muito bem informado da situação e na hora que tiver as informações já cheias no departamento jurídico a gente vai se pronunciar oficialmente", afirmou em entrevista à "ESPN".

Bruno Henrique foi um dos destaques da vitória do Flamengo e acabou sendo substituído aos 34 minutos do segundo tempo. Denis Ricardo fez elogios ao rendimento do atleta. "Ele (Bruno Henrique) está ótimo, fez uma partida brilhante."

Bruno Henrique foi alvo de hostilidades de torcedores do Cruzeiro, no Independência. O atacante foi chamado de "bandido" por alguns cruzeirenses e copos foram arremessados em direção ao gramado. O árbitro da partida, Gustavo Ervino Bauermann, pegou um dos copos e entregou para sua equipe. O objeto deve ser relatado em súmula e a equipe mineira poderá receber alguma punição no Brasileiro.

A suspeita sobre Bruno Henrique



Na última terça-feira, mais de 50 Policiais federais e seis promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Minas Gerais, Lagoa Santa, Minas Gerais, e Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A operação também conta com o apoio do Gaeco de Minas Gerais.

Bruno Henrique é suspeito de ter tomado cartões na partida entre Flamengo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, para beneficiar apostadores. Dados obtidos junto às casas de apostas, por intermédio dos representantes legais indicados pela Secretaria de Prêmios de Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), apontaram que as apostas teriam sido efetuadas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração.



A investigação teve início a partir de comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com relatórios da International Betting Integrity Association (IBIA) e Sportradar, que fazem análise de risco, há suspeitas de manipulação do mercado de cartões na partida do Campeonato Brasileiro.