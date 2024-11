Bruno Spindel é o diretor de futebol do Flamengo - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Bruno Spindel é o diretor de futebol do FlamengoFoto: Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/11/2024 11:36

Rio - O diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, rebateu a declaração de John Textor, na última terça-feira, após a vitória sobre o Vasco, em que o norte-americano relembrou uma fala antiga sobre "chutar a bunda do Flamengo". O dirigente afirmou que o Rubro-Negro não se preocupa com os adversários.

"Aqui no Flamengo a gente se preocupa com o Flamengo, a gente não se preocupa com outros clubes, a gente se preocupa com a torcida, em gerir o clube e em conquistar títulos. A gente não se preocupa com outro time nenhum, a gente se preocupa com o Flamengo", disse após a vitória sobre o Cruzeiro.

John Textor relembrou a frase ao celebrar a temporada do Botafogo, que lidera o Brasileiro e está na final da Libertadores.

"Fiz uma piada uma vez, de que iria “chutar a bunda” do Flamengo. Todo mundo riu, era uma piada. Mas eu estou muito feliz porque fizemos isso (risos). Eu só quero competir contra os grandes times", disse o norte-americano.