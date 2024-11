David Luiz marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro - Divulgação/Flamengo

David Luiz marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o CruzeiroDivulgação/Flamengo

Publicado 06/11/2024 22:59

Rio - Concentrado para o jogo decisivo da Copa do Brasil, no domingo (10), contra o Atlético-MG, o Flamengo foi a Belo Horizonte e não decepcionou seus torcedores nesta quarta-feira (6), pela 32ª rodada do Brasileirão. Contra o Cruzeiro, no Independência, o Rubro-Negro, usando time alternativo, foi superior e venceu pelo placar de 1 a 0. David Luiz marcou em cobrança de falta no início do segundo tempo o único gol do jogo.

Com o resultado, a equipe fecha a rodada na 4ª colocação, com 58 pontos somados. O próximo compromisso pela competição de pontos corridos será na quarta-feira (13), novamente contra o Atlético-MG, no Maracanã.

O jogo

Mesmo com as atenções voltadas para domingo (10), Filipe Luís mandou a campo um time alternativo visando poupar as principais peças. Destaque para a presença de Bruno Henrique, jogador alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de participação em esquema de manipulação de apostas. O atacante foi um dos grandes nomes da partida.



Com a bola rolando, o Flamengo foi melhor nos primeiros 45 minutos, ainda que com poucas emoções e marcado por duelos físicos. A principal chance saiu aos 23 minutos com o próprio Bruno Henrique acertando a trave de Cássio.



A trinca de meio-campo formada por Pulgar, Allan e Alcaraz conseguiu distribuir bem o jogo e tomar conta da faixa central. Na zaga, a linha bem definida com quatro homens mais a proteção de Pulgar tiraram o poder de armação do Cruzeiro, muito dependente de Matheus Pereira. Os times foram para os vestiários com o placar zerado.

No retorno, o Flamengo seguiu pressionando e subindo suas linhas, e logo abriu o placar. Bruno Henrique arrancou pelo meio e foi derrubado na entrada da área aos sete minutos. David Luiz foi para a bola, pegou a barreira desprevenida e achou buraco para acertar o canto esquerdo. Cássio tocou nela, mas não conseguiu evitar o gol do Rubro-Negro.

Acionou a cavalaria

O Cruzeiro melhorou no duelo e conseguiu levar perigo à meta defendida por Rossi, primeiro com William, em finalização de longe, e depois perdendo chance clara com Kaio Jorge. O goleiro do Fla deu rebote, mas o atacante, sozinho, pegou mal na bola e mandou para fora.



Já nos minutos finais, Filipe Luís entrou com alguns dos titulares, como Michael, Léo Pereira e Alex Sandro para aumentar o nível e segurar o resultado. O Flamengo se segurou atrás, saiu em contra-ataque para ganhar espaço e controlar o resultado. Alcaraz chegou a marcar o segundo, mas a arbitragem anotou impedimento no lance após revisão do VAR. A expulsão de Allan deu fortes emoções nos acréscimos, mas o time segurou os três pontos fora de casa.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 0 X 1 FLAMENGO



Local: Independência, em Belo Horizonte

Data e hora: 6/11 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann

Assistentes: Alex dos Santos e Eduardo Gonçalves da Cruz



Gol: David Luiz 7'/2ºT (FLA)



Cartões amarelos: Marlon e Villalba (CRU); Rossi, Plata, David Luiz, Allan e Alex Sandro.



Cartão vermelho: Allan (FLA)



CRUZEIRO: Cássio, William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Walace (Barreal), Lucas Romero (Lucas Silva), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Lautaro Díaz); Gabriel Veron (Mateus Vital) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.



FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar (Evertton Araújo), Allan e Alcaraz; Plata, Matheus Gonçalves (Michael) e Bruno Henrique (Lorran). Técnico: Filipe Luís.