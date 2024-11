Gabigol em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 06/11/2024 13:50

Rio - Na partida contra o Atletico-MG, no último domingo, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, Gabigol marcou dois gols levando os torcedores do Flamengo a uma grande catarse no Maracanã. O artilheiro exaltou sua relação com os rubro-negros em todos os momentos.

"Em todo o lugar que eu vou sempre foi assim, em todos os momentos. Fico feliz por essa relação, espero que permaneça assim para sempre. E que os torcedores possam nos ajudar até o fim da temporada, tanto em casa, quanto fora do Rio", afirmou em entrevista à Fla TV.

Ídolo do Flamengo, Gabigol vive um momento difícil na atual temporada, após colecionar títulos e gols importantes pelo clube carioca, que defende desde 2019. Contra o Atlético-MG, ele contribuiu bastante na vitória por 3 a 1.

O atacante tem contrato até o fim do ano e sua permanência no Flamengo é incerta. O título da Copa do Brasil pode contribuir para uma mudança em relação aos rumos da negociação.