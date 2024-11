Flamengo está há 10 anos sem perder para o Cruzeiro como visitante - Alessandra Torres / Cruzeiro

Publicado 05/11/2024 15:54 | Atualizado 05/11/2024 15:58

Rio - Focado na final da Copa do Brasil no próximo domingo, o Flamengo irá enfrentar o Cruzeiro na quarta-feira (6), no Estádio Independência, pelo Brasileirão, com um time misto . Porém, mesmo sem estar com força máxima, o Rubro-Negro não perde para a Raposa há quase 10 anos como visitante e conta com o bom retrospecto para sair de Belo Horizonte com um resultado positivo.

O último revés aconteceu em 2015, quando foi derrotado por 1 a 0 na competição nacional, com gol do zagueiro Manoel, que hoje está no Fluminense.

Desde então, longe do Rio de Janeiro, as duas equipes se enfrentaram em mais sete ocasiões, com o Fla saindo vencedor em cinco. Além disso, houve outros dois empates.

Atualmente, a equipe comandada por Filipe Luís se encontra na quarta posição no Campeonato Brasileiro, com 55 pontos - nove a menos que o líder Botafogo -, e possui chance de título extremamente remota. O Cruzeiro, por sua vez, é o oitavo, com 44, e segue na busca por uma vaga no G-6.

Os últimos jogos entre Flamengo e Cruzeiro em Belo Horizonte



15/06/2017 - Cruzeiro 0 x 1 Flamengo (Brasileirão)

16/07/2016 - Cruzeiro 1 x 1 Flamengo (Brasileirão)

27/09/2017 - Cruzeiro 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil)

29/08/2018 - Cruzeiro 0 x 1 Flamengo (Libertadores)

25/11/2018 - Cruzeiro 0 x 2 Flamengo (Brasileirão)

21/09/2019 - Cruzeiro 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

19/10/2023 - Cruzeiro 0 x 2 Flamengo (Brasileirão)