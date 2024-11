No Flamengo, Bruno Henrique disse ser inocente de acusação - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/11/2024 14:18

senador Eduardo Girão (Novo), entrou com um requerimento para pedir o depoimento de Bruno Henrique.

O vice-presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, no Senado,Os demais senadores devem aprovar o pedido para que o atacante do Flamengo vá à Brasília como testemunha, após ser alvo de operação da Polícia Federal nesta terça-feira (5) , por suspeita de manipulação de partida.

"O depoimento do Sr. Bruno Henrique Pinto (jogador de futebol), permitirá a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão", diz parte do requerimento.



presidente da CPI Jorge Kajuru (PSB-GO) já tinha conhecimento do caso e desde a semana vinha acompanhando o desenrolar dos fatos que culminaram na operação da PF. Ele, inclusive, afirmou que o valor das apostas seria muito maior do que o lucro que foi divulgado

"Explodiu hoje em todo o Brasil a notícia envolvendo um jogador querido pela maior nação do Brasil, a rubro-negra. Infelizmente, o caso é batom na cueca, não tem como explicar. As 98% das apostas nesse jogo indicavam cartão amarelo para Bruno Henrique, e milhões foram faturados nessa aposta do cartão amarelo. Eu não tenho como defender o Bruno Henrique. Foram três casas de apostas, uma delas é a maior do Brasil", afirmou Kajuru em seu programa na rádio BandNews Goiânia.



Outros depoimentos na CPI

Além do jogador do Flamengo, que se diz inocente, a CPI das Apostas ainda definirá se convocará Luiz Henrique, do Botafogo. O atacante teve o nome citado nas investigações na Inglaterra sobre manipulação de partidas no caso de Lucas Paquetá.



meia do West Ham também foi convocado, mas o

, mas o depoimento que seria em 29 de outubro foi adiado para 3 dezembro . Ele terá de se explicar sobre as acusações de violação das regras de conduta relacionada a apostas esportivas da Federação Inglesa de Futebol (FA).